Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME

Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо.

Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо. Макс. 250 бар / 1300 л / год / 85 ° C.

Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр (мм) 300
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Колір срібний
Вага (з упаковкою) (кг) 5
Сумісна техніка
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Запчастини для Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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