Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME

Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо.