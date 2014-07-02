Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME
Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо.
Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо. Макс. 250 бар / 1100 л / год / 80 ° C.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр (мм)
|300
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Колір
|срібний
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,2
Сумісна техніка
Аксесуари
Запчастини для Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME
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