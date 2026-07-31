Пристрій для струменевого абразивного очищення, легко встановлюється на струменевого трубці апарату високого тиску Kärcher, забезпечує всмоктування абразивного засобу та його добавку в струмінь води, яка набуває потужний абразивний ефект. Обробка таким струменем гарантує ефективне видалення іржі, окалини, старих лакофарбових покриттів, а також графіті. Для добавки абразивного засобу в струмінь води високого тиску в цілях видалення фарби, іржі, окалини. Встановлюється на струменевій трубці замість сопла високого тиску. Без регулювання витрати абразивного засобу.