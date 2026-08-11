Використання струменевої трубки VJ 24 Handheld короткого типу, що повертається в секторі 360°, дозволяє без проблем очищати важкодоступні місця. Плоский струмінь води, що формується насадкою, ефективно видаляє забруднення, а роз'єм Quick Connect дозволяє швидко і легко, однією рукою встановлювати замість неї інші аксесуари системи Handheld. Струменева трубка VJ 24 Handheld сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher. Для її застосування додатково потрібна подовжувальна трубка Handheld.