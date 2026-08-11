Регульована струменева трубка VJ 24 з шарніром 360°
Струменева трубка VJ 24 Handheld з шарніром, що повертається на 360°, є ідеальним рішенням для чищення за допомогою ручного апарату середнього тиску Kärcher важкодоступних місць.
Використання струменевої трубки VJ 24 Handheld короткого типу, що повертається в секторі 360°, дозволяє без проблем очищати важкодоступні місця. Плоский струмінь води, що формується насадкою, ефективно видаляє забруднення, а роз'єм Quick Connect дозволяє швидко і легко, однією рукою встановлювати замість неї інші аксесуари системи Handheld. Струменева трубка VJ 24 Handheld сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher. Для її застосування додатково потрібна подовжувальна трубка Handheld.
Особливості та переваги
З шарніром, що повертається в діапазоні 360°
- Шарнір 360°, що регулюєтсья
Плоский струмінь 25°
- Ретельне, ефективне прибирання
Адаптер Quick Connect
- Проста і швидка заміна.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,125
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,163
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|159 x 59 x 43
Області застосування
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
- Квіткові клумби
- Для очищення сміттєвих контейнерів.
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту