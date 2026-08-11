Регульована струменева трубка VJ 24 з шарніром 360°

Струменева трубка VJ 24 Handheld з шарніром, що повертається на 360°, є ідеальним рішенням для чищення за допомогою ручного апарату середнього тиску Kärcher важкодоступних місць.

Використання струменевої трубки VJ 24 Handheld короткого типу, що повертається в секторі 360°, дозволяє без проблем очищати важкодоступні місця. Плоский струмінь води, що формується насадкою, ефективно видаляє забруднення, а роз'єм Quick Connect дозволяє швидко і легко, однією рукою встановлювати замість неї інші аксесуари системи Handheld. Струменева трубка VJ 24 Handheld сумісна з апаратами середнього тиску Kärcher. Для її застосування додатково потрібна подовжувальна трубка Handheld.

Особливості та переваги
З шарніром, що повертається в діапазоні 360°
  • Шарнір 360°, що регулюєтсья
Плоский струмінь 25°
  • Ретельне, ефективне прибирання
Адаптер Quick Connect
  • Проста і швидка заміна.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,125
Вага (з упаковкою) (кг) 0,163
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 159 x 59 x 43
Області застосування
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
  • Квіткові клумби
  • Для очищення сміттєвих контейнерів.
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
Аксесуари