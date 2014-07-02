Регульований шарнір
Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубкою.
Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, таких як ролети, дахи автомобілів або оранжереї, який плавно переміщуваний в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальної трубкою що забезпечує зручне очищення.
Особливості та переваги
Рукоятка з шарніром, що переміщуються в секторі 180°
- Для полегшення нелегкої праці
Регульований шарнір
- Легке очищення важкодоступних місць (наприклад, ринв або днищ автомобілів)
Відхиляється на 180°
- Збільшує радіус дії апарату високого тиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,232
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,265
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|214 x 47 x 84
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Сумісна техніка
Області застосування
- Жалюзі/ролети
- Зимові сади
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
- Мийка автомобілів