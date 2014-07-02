Регульований шарнір

Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубкою.

Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, таких як ролети, дахи автомобілів або оранжереї, який плавно переміщуваний в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальної трубкою що забезпечує зручне очищення.

Особливості та переваги
Рукоятка з шарніром, що переміщуються в секторі 180°
  • Для полегшення нелегкої праці
Регульований шарнір
  • Легке очищення важкодоступних місць (наприклад, ринв або днищ автомобілів)
Відхиляється на 180°
  • Збільшує радіус дії апарату високого тиску.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,232
Вага (з упаковкою) (кг) 0,265
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 214 x 47 x 84

Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Області застосування
  • Жалюзі/ролети
  • Зимові сади
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
  • Мийка автомобілів
