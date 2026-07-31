Роликова щітка 500, жорстка

Жорстка щіткова насадка для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Підходить для очищення фасадів з шорсткими поверхнями, кам'яних або дерев'яних терас. Легко замінюється і надійно кріпиться до приводу.

Особливості та переваги
Ретельне очищення до самого краю
  • Бічний вінець щетини амортизує удари і дозволяє очищати поверхні впритул до країв.
  • Похиле розташування щетини в центральній частині щітки виключає утворення розводів.
Інтуїтивне кольорове кодування
  • Кольорове кодування полегшує вибір підходящої щіткової насадки.
Механізм для швидкої заміни
  • Швидка заміна щіток для оптимального вирішення різних задач очищення.
Специфікації

Технічні характеристики

Температура води на вході (°C) 40
Колір зелена
Вага (з упаковкою) (кг) 1,614

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Для очищення терас з кам'яними або дерев'яними покриттями
  • Для очищення фасадів з бетону, клінкеру, сталі або лудженої жерсті