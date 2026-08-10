Роликова щітка для KFL 1, FCV 2, FCV 3
Універсальна роликова щітка для дбайливого прибирання будь-яких підлогових покриттів і догляду за ними. Зносостійка, добре вбирає вологу і не залишає на підлозі ворсинок. Підходить до апаратів KFL 1, FCV 2 і FCV 3.
Для ефективного очищення: універсальна роликова щітка для апаратів Kärcher KFL 1, FCV 2 і FCV 3 забезпечує дбайливе прибирання будь-яких підлог, включно з паркетними, і догляд за ними. Вона має високу зносостійкість, добре вбирає вологу і не залишає на підлозі ворсинок.
Особливості та переваги
100 % високоякісне мікроволокно
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
Ретельне очищення
- Санітарно-гігієнічні норми у різних областях застосування (санітарні поверхні, кухня, фітинги і т.д.)
- У комбінації з системою з 2 баками, що використовується в апаратах Kärcher для прибирання підлоги, з неї надійно видаляється до 99 % бактерій (підтверджено лабораторними випробуваннями).
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,286
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|247 x 132 x 60
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Лакований паркет