Для ефективного очищення: універсальна роликова щітка для апаратів Kärcher KFL 1, FCV 2 і FCV 3 забезпечує дбайливе прибирання будь-яких підлог, включно з паркетними, і догляд за ними. Вона має високу зносостійкість, добре вбирає вологу і не залишає на підлозі ворсинок.