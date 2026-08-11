Роликова щітка для прибирання кам'яних підлог для FC 2-4
Рішення для легкого очищення стійких до механічних впливів твердих підлогових покриттів і видалення стійких забруднень зі швів: роликова щітка для кам'яних підлог, яка підходить до апарату для вологого прибирання підлоги FC 2-4. Допускає машинне прання за 60 °C.
Роликова щітка для прибирання кам'яних підлог забезпечує ретельне очищення твердих підлогових покриттів, стійких до механічних впливів, наприклад кам'яної або керамічної плитки. Щітка непридатна для очищення чутливого природного каменю (мармуру, теракоти тощо). Вона підходить до апарата для вологого прибирання підлоги FC 2-4. Щітка оснащена щетиною, що легко видаляє стійкі забруднення навіть з нерівних поверхонь і зі швів. Вона допускає машинне прання за температури до 60 °C.
Особливості та переваги
Високоякісна мікрофібра
- Оптимальне відділення та ефективне вбирання бруду забезпечують чудовий результат прибирання.
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Інтегрована щетина
- Для легкого усунення стійких забруднень.
- Повернення сяючої чистоти навіть нерівним покриттям для підлоги та ефективне очищення швів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,13
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,132
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|180 x 60 x 60
Області застосування
- Кам'яні підлоги
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко
- Шви між плитками