Роликова щітка для прибирання кам'яних підлог забезпечує ретельне очищення твердих підлогових покриттів, стійких до механічних впливів, наприклад кам'яної або керамічної плитки. Щітка непридатна для очищення чутливого природного каменю (мармуру, теракоти тощо). Вона підходить до апарата для вологого прибирання підлоги FC 2-4. Щітка оснащена щетиною, що легко видаляє стійкі забруднення навіть з нерівних поверхонь і зі швів. Вона допускає машинне прання за температури до 60 °C.