Роликова щітка для прибирання кам’яних підлог — ідеальне приладдя для ретельного очищення стійких твердих підлогових покриттів, зокрема з каменю та кераміки (проте вона не підходить для підлог із природного каменю, що легко пошкоджуються, таких як мармур або теракота). Підходить для вертикального миючого пилососа FCV 4. Завдяки інтегрованим щетинкам роликова щітка для прибирання кам'яних підлог без зусиль видаляє стійкі забруднення та повертає блиск навіть швам і нерівним поверхням. Наші роликові щітки Pure!Roll® підходять для машинного прання при температурі до 60 °C.