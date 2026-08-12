Роликова щітка для прибирання кам'яних підлог для FCV 4
Просте очищення нечутливих твердих підлогових покриттів та забруднених швів: роликова щітка для прибирання кам'яних підлог Pure!Roll® для миючого пилососа FCV 4 ефективно справляється зі стійкими забрудненнями. Можна прати в пральній машині при температурі до 60 °C.
Роликова щітка для прибирання кам’яних підлог — ідеальне приладдя для ретельного очищення стійких твердих підлогових покриттів, зокрема з каменю та кераміки (проте вона не підходить для підлог із природного каменю, що легко пошкоджуються, таких як мармур або теракота). Підходить для вертикального миючого пилососа FCV 4. Завдяки інтегрованим щетинкам роликова щітка для прибирання кам'яних підлог без зусиль видаляє стійкі забруднення та повертає блиск навіть швам і нерівним поверхням. Наші роликові щітки Pure!Roll® підходять для машинного прання при температурі до 60 °C.
Особливості та переваги
Pure!Roll® із високоякісним мікроволокном
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Інтегрована щетина
- Для легкого усунення стійких забруднень.
- Повернення сяючої чистоти навіть нерівним покриттям для підлоги та ефективне очищення швів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,236
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,292
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|254 x 77 x 60
Області застосування
- Кам'яні підлоги
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко
- Шви між плитками