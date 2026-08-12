Роликові щітки, розроблені спеціально для очищення деревини та деревинно-полімерного композиту, забезпечують дбайливе і ретельне очищення терас із цих матеріалів. Комплект із 2 роликових щіток призначений для заміни щіток, що входять до комплекту постачання апарата для чищення терас PCL 3-18. Щітки замінюються легко і без застосування інструментів.