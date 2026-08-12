Роликові щітки для дерев'яних поверхонь, для PCL 3-18

Чудове оснащення для очищення настилів із деревини та ДПК: комплект із 2 роликових щіток для апарата PCL 3-18 дає змогу рівномірно та ретельно очищати забруднені поверхні на відкритому повітрі.

Роликові щітки, розроблені спеціально для очищення деревини та деревинно-полімерного композиту, забезпечують дбайливе і ретельне очищення терас із цих матеріалів. Комплект із 2 роликових щіток призначений для заміни щіток, що входять до комплекту постачання апарата для чищення терас PCL 3-18. Щітки замінюються легко і без застосування інструментів.

Особливості та переваги
Ретельне та рівномірне очищення дерев'яних поверхонь і ДПК-покриттів на відкритому повітрі
Висока продуктивність прибирання та оптимальний профіль для чищення деревини та ДПК
Матеріал щетини спеціально розроблений для очищення дерев'яних покриттів
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,244
Вага (з упаковкою) (кг) 0,622
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 134 x 100 x 100
Сумісна техніка
Області застосування
  • Тераси
  • Балкони
  • Дерев'яні поверхні
  • Зелені нарости на камені, дереві, плитці
  • Мох