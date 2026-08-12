Роликові щітки для дерев'яних поверхонь, для PCL 3-18
Чудове оснащення для очищення настилів із деревини та ДПК: комплект із 2 роликових щіток для апарата PCL 3-18 дає змогу рівномірно та ретельно очищати забруднені поверхні на відкритому повітрі.
Роликові щітки, розроблені спеціально для очищення деревини та деревинно-полімерного композиту, забезпечують дбайливе і ретельне очищення терас із цих матеріалів. Комплект із 2 роликових щіток призначений для заміни щіток, що входять до комплекту постачання апарата для чищення терас PCL 3-18. Щітки замінюються легко і без застосування інструментів.
Особливості та переваги
Ретельне та рівномірне очищення дерев'яних поверхонь і ДПК-покриттів на відкритому повітрі
Висока продуктивність прибирання та оптимальний профіль для чищення деревини та ДПК
Матеріал щетини спеціально розроблений для очищення дерев'яних покриттів
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,244
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,622
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 100 x 100
Області застосування
- Тераси
- Балкони
- Дерев'яні поверхні
- Зелені нарости на камені, дереві, плитці
- Мох