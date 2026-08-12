Роликові щітки для кам'яних поверхонь, для PCL 3-18
Комплект з 2 роликових щіток для швидкого очищення гладких кам'яних плиток на відкритому повітрі за допомогою апарату для чищення терас PCL 3-18.
Ідеальне рішення для догляду за терасами: комплект із двох роликових щіток, який можна придбати окремо для апарата PCL 3-18. Ці щітки спеціально розроблені для дбайливого та ефективного очищення гладких кам'яних плиток із замкнутою структурою поверхні. Вони легко справляються з видаленням моху та рослинного нальоту, забезпечуючи чистоту без пошкоджень. Замінити щітки можна швидко й без використання додаткових інструментів, що робить процес максимально зручним.
Особливості та переваги
Ретельне та рівномірне очищення гладких кам'яних плиток на відкритому повітрі
Висока продуктивність прибирання та оптимальний профіль для чищення кам'яних плиток
Матеріал щетини спеціально розроблений для очищення дерев'яних покриттів
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,244
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,666
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 100 x 100
Області застосування
- Тераси
- Балкони