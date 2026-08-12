Ідеальне рішення для догляду за терасами: комплект із двох роликових щіток, який можна придбати окремо для апарата PCL 3-18. Ці щітки спеціально розроблені для дбайливого та ефективного очищення гладких кам'яних плиток із замкнутою структурою поверхні. Вони легко справляються з видаленням моху та рослинного нальоту, забезпечуючи чистоту без пошкоджень. Замінити щітки можна швидко й без використання додаткових інструментів, що робить процес максимально зручним.