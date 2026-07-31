Роторна форсунка чищення труб D21/060
Спрямований вперед точковий струмінь, що обертається, усуває навіть найстійкіші забруднення. Направлені назад три струмені забезпечують просування сопла з шлангом по трубі і гарантують простоту використання.
Високопродуктивна інноваційна грязьова фреза для чищення труб (Ø 21 мм) поєднує переваги грязьової фрези з властивостями сопла для промивання труб. Точковий струмінь, що обертається, формується роторним соплом, спрямована вперед і не залишає шансів навіть найстійкішим забрудненням. Три інші струмені, спрямовані назад під кутом 30°, забезпечують необхідне поступальне переміщення та гарантують комфортне керування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр (мм)
|21
|Розмір сопла ( )
|60
|Різьба
|R 1/8"
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,07
Відео
Сумісна техніка
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
Запчастини для Роторна форсунка чищення труб D21/060
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