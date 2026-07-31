Роторна форсунка чищення труб D21/060

Спрямований вперед точковий струмінь, що обертається, усуває навіть найстійкіші забруднення. Направлені назад три струмені забезпечують просування сопла з шлангом по трубі і гарантують простоту використання.

Високопродуктивна інноваційна грязьова фреза для чищення труб (Ø 21 мм) поєднує переваги грязьової фрези з властивостями сопла для промивання труб. Точковий струмінь, що обертається, формується роторним соплом, спрямована вперед і не залишає шансів навіть найстійкішим забрудненням. Три інші струмені, спрямовані назад під кутом 30°, забезпечують необхідне поступальне переміщення та гарантують комфортне керування.

Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр (мм) 30
Розмір сопла ( ) 60
Різьба R 1/8"
Вага (з упаковкою) (кг) 0,122

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Запчастини для Роторна форсунка чищення труб D21/060

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