Високопродуктивна інноваційна грязьова фреза для чищення труб (Ø 21 мм) поєднує переваги грязьової фрези з властивостями сопла для промивання труб. Точковий струмінь, що обертається, формується роторним соплом, спрямована вперед і не залишає шансів навіть найстійкішим забрудненням. Три інші струмені, спрямовані назад під кутом 30°, забезпечують необхідне поступальне переміщення та гарантують комфортне керування.