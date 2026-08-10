Роторна форсунка чищення труб D21/090
Спрямований вперед точковий струмінь, що обертається, усуває навіть найстійкіші забруднення. Направлені назад три струмені забезпечують просування сопла з шлангом по трубі і гарантують простоту використання.
Високопродуктивна інноваційна грязьова фреза для чищення труб (Ø 21 мм) поєднує переваги грязьової фрези з властивостями сопла для промивання труб. Точковий струмінь, що обертається, формується роторним соплом, спрямована вперед і не залишає шансів навіть найстійкішим забрудненням. Три інші струмені, спрямовані назад під кутом 30°, забезпечують необхідне поступальне переміщення та гарантують комфортне керування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр (мм)
|30
|Розмір сопла ( )
|90
|Різьба
|R 1/8"
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,118
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Запчастини для Роторна форсунка чищення труб D21/090
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