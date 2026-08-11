Роторне сопло DB 24
Роторне сопло для апаратів середнього тиску серії KHB і портативної мийки OC 6-18 ефективно видаляє стійкі забруднення. Чудово підходить і для чищення вузьких місць.
Роторне сопло DB 24 забезпечує високу ефективність очищення завдяки потужному обертовому струменю води, який легко видаляє навіть найстійкіші забруднення. Особливо корисне для очищення стиків, щілин та важкодоступних місць. Система Quick Connect гарантує швидке та зручне встановлення насадок, заощаджуючи ваш час. Сопло сумісне з усіма ручними акумуляторними апаратами середнього тиску серії KHB, а також з портативними мийками OC 6-18.
Особливості та переваги
Обертова насадка
- Підвищена ефективність видалення стійких забруднень і очищення вузьких місць, наприклад щілин і стиків.
Адаптер Quick Connect
- Швидка і легка заміна приладдя.
Компактність
- Зручність зберігання і транспортування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,087
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,109
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|106 x 42 x 44
Області застосування
- Балкони
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Декоративні предмети (горщики для рослин тощо)
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Садові іграшки
- М'які меблі, стільці, матраци, підстилки для домашніх тварин і кошики в будинку
- Для очищення сміттєвих контейнерів.
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Колеса