Роторне сопло DB 24 забезпечує високу ефективність очищення завдяки потужному обертовому струменю води, який легко видаляє навіть найстійкіші забруднення. Особливо корисне для очищення стиків, щілин та важкодоступних місць. Система Quick Connect гарантує швидке та зручне встановлення насадок, заощаджуючи ваш час. Сопло сумісне з усіма ручними акумуляторними апаратами середнього тиску серії KHB, а також з портативними мийками OC 6-18.