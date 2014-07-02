Роторное сопло для промивки труб 050
З внутрішньою різьбою R 1/8", різні напрямки розпилювання для чистого, екологічно сприятливого чищення закупорених стоків та труб. Отвори насадок орієнтовані так, що насадка з шлангом самостійно втягується в трубу. 4 обертових струмені.
З внутрішньою різьбою R 1/8", різні напрямки розпилювання для чистого, екологічно сприятливого чищення закупорених стоків та труб. Отвори насадок орієнтовані так, що насадка з шлангом самостійно втягується в трубу. 4 обертових струмені.
Особливості та переваги
Чотири спрямовані вбік струмені забезпечують обертання сопла навколо власної осі.
- Рівномірне очищення.
З'єднання 1/8"
- Сумісність із шлангами для промивання труб.
Компактна конструкція, зовнішній діаметр 16 мм.
- Зручність поводження під час промивання труб, можливість подолання вузьких місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр (мм)
|16
|Розмір сопла ( )
|50
|Різьба
|R 1/8"
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,034
Сумісна техніка
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/11-4 M Classic