Роторное сопло для промивки труб 050

З внутрішньою різьбою R 1/8", різні напрямки розпилювання для чистого, екологічно сприятливого чищення закупорених стоків та труб. Отвори насадок орієнтовані так, що насадка з шлангом самостійно втягується в трубу. 4 обертових струмені.

З внутрішньою різьбою R 1/8", різні напрямки розпилювання для чистого, екологічно сприятливого чищення закупорених стоків та труб. Отвори насадок орієнтовані так, що насадка з шлангом самостійно втягується в трубу. 4 обертових струмені.

Особливості та переваги
Чотири спрямовані вбік струмені забезпечують обертання сопла навколо власної осі.
  • Рівномірне очищення.
З'єднання 1/8"
  • Сумісність із шлангами для промивання труб.
Компактна конструкція, зовнішній діаметр 16 мм.
  • Зручність поводження під час промивання труб, можливість подолання вузьких місць.
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр (мм) 16
Розмір сопла ( ) 50
Різьба R 1/8"
Вага (з упаковкою) (кг) 0,034