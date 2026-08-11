Комплект включає 2 серветки для робота-пилососа RCV 2. Під час роботи апарата в режимі вологого прибирання високоякісна мікроволоконна серветка забезпечує оптимальне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів, наприклад керамічної плитки, деревини, ламінату, ПВХ або лінолеуму. Вона ефективно видаляє незначні присохлі забруднення та добре зв'язує залишковий пил. Серветки легко та швидко встановлюються та замінюються завдяки кріпленню липучкою.