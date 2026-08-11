Серветка
Для оптимальних результатів прибирання: комплект високоякісних мікроволоконних серветок для робота-пилососа RCV 2, що дає змогу використовувати його для вологого прибирання твердих підлогових покриттів.
Комплект включає 2 серветки для робота-пилососа RCV 2. Під час роботи апарата в режимі вологого прибирання високоякісна мікроволоконна серветка забезпечує оптимальне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів, наприклад керамічної плитки, деревини, ламінату, ПВХ або лінолеуму. Вона ефективно видаляє незначні присохлі забруднення та добре зв'язує залишковий пил. Серветки легко та швидко встановлюються та замінюються завдяки кріпленню липучкою.
Особливості та переваги
Серветка з липучкою
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,017
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,068
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|275 x 113 x 3