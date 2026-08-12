Серветка для KV 4

Серветка із зручним кріпленням-липучкою для легкого очищення будь-яких гладких поверхонь за допомогою акумуляторного вібраційного очищувача KV 4.

Серветка, що допускає прання, прикріплюється до акумуляторного вібраційного очищувача KV 4 за допомогою липучки, що дозволяє швидко встановлювати і замінювати її.

Особливості та переваги
Кріплення липучкою
  • Кріплення липучкою дозволяє швидко та легко замінювати серветку.
Можна мити
  • Серветка допускає багаторазове застосування.
Підходить до апарату KV 4
  • Серветка підходить для очищення апаратом KV 4 будь-яких гладких поверхонь.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 2
Колір білий
Вага (кг) 0,042
Вага (з упаковкою) (кг) 0,077
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 110 x 265 x 20
Області застосування
  • Гладкі поверхні
  • Вікна та скляні поверхні
  • Дзеркала
  • Керамічна плитка
  • Скляні столи
  • Кахель