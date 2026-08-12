Серветка для KV 4
Серветка із зручним кріпленням-липучкою для легкого очищення будь-яких гладких поверхонь за допомогою акумуляторного вібраційного очищувача KV 4.
Серветка, що допускає прання, прикріплюється до акумуляторного вібраційного очищувача KV 4 за допомогою липучки, що дозволяє швидко встановлювати і замінювати її.
Особливості та переваги
Кріплення липучкою
- Кріплення липучкою дозволяє швидко та легко замінювати серветку.
Можна мити
- Серветка допускає багаторазове застосування.
Підходить до апарату KV 4
- Серветка підходить для очищення апаратом KV 4 будь-яких гладких поверхонь.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,042
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,077
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|110 x 265 x 20
Області застосування
- Гладкі поверхні
- Вікна та скляні поверхні
- Дзеркала
- Керамічна плитка
- Скляні столи
- Кахель