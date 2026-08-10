Серветка для висушування шерсті
Спеціальна серветка з віскози для висушування шерсті собак, вбирає великий обсяг води і перешкоджає утворенню неприємного запаху.
За допомогою високоякісної серветки з віскози, собаки та інші тварини можуть бути просушені після чистки. Серветка добре вбирає вологу і тому прекрасно підходить для тварин. Після використання запобігає формуванню неприємного запаху і тканина швидко висихає. Розміри 100 × 40 см - досить великі, щоб висушити великих собак та інших тварин.
Особливості та переваги
Спеціальна серветка з мікрофібри
- Для висушування шерсты тварин після миття
мікроволокно
- Поглинає велику кількість води і не викликає неприємних запахів.
М'яка
- Зручно для тварини.
Специфікації
Технічні характеристики
|Склад текстильного матеріалу
|80% поліестер, 20% поліамід
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,25
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,271
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1000 x 600 x 5
Області застосування
- Домашні тварини / собаки