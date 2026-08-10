За допомогою високоякісної серветки з віскози, собаки та інші тварини можуть бути просушені після чистки. Серветка добре вбирає вологу і тому прекрасно підходить для тварин. Після використання запобігає формуванню неприємного запаху і тканина швидко висихає. Розміри 100 × 40 см - досить великі, щоб висушити великих собак та інших тварин.