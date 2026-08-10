Серветка для висушування шерсті

Спеціальна серветка з віскози для висушування шерсті собак, вбирає великий обсяг води і перешкоджає утворенню неприємного запаху.

За допомогою високоякісної серветки з віскози, собаки та інші тварини можуть бути просушені після чистки. Серветка добре вбирає вологу і тому прекрасно підходить для тварин. Після використання запобігає формуванню неприємного запаху і тканина швидко висихає. Розміри 100 × 40 см - досить великі, щоб висушити великих собак та інших тварин.

Особливості та переваги
Спеціальна серветка з мікрофібри
  • Для висушування шерсты тварин після миття
мікроволокно
  • Поглинає велику кількість води і не викликає неприємних запахів.
М'яка
  • Зручно для тварини.
Специфікації

Технічні характеристики

Склад текстильного матеріалу 80% поліестер, 20% поліамід
Колір антрацит
Вага (кг) 0,25
Вага (з упаковкою) (кг) 0,271
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1000 x 600 x 5
Області застосування
  • Домашні тварини / собаки