Абразивна серветка для апарату KV 4 завдяки використанню високоякісних абразивних волокон чудово підходить для видалення стійкого бруду з поверхонь, стійких до появи подряпин – наприклад, з варильних панелей, грат для гриля, духовок, шибок та керамічної плитки. Серветка легко прикріплюється до акумуляторного вібраційного очищувача KV 4 липучкою. Вона має високу зносостійкість, допускає промивання і, як наслідок, неодноразове використання.