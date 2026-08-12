Серветки абразивні для KV 4

Легко, швидко та ефективно: абразивна серветка, що легко встановлюється на акумуляторному вібраційному очищувачі KV 4 за допомогою липучки, дозволяє видаляти стійкі забруднення з поверхонь, стійких до механічних впливів.

Абразивна серветка для апарату KV 4 завдяки використанню високоякісних абразивних волокон чудово підходить для видалення стійкого бруду з поверхонь, стійких до появи подряпин – наприклад, з варильних панелей, грат для гриля, духовок, шибок та керамічної плитки. Серветка легко прикріплюється до акумуляторного вібраційного очищувача KV 4 липучкою. Вона має високу зносостійкість, допускає промивання і, як наслідок, неодноразове використання.

Особливості та переваги
Кріплення липучкою
  • Простота встановлення та зняття.
Можна мити
  • Можливість прання при температурі 60 °C та багаторазового застосування.
Абразивні волокна
  • Швидке відділення забруднень.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 2
Колір білий
Вага (кг) 0,029
Вага (з упаковкою) (кг) 0,087
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 261 x 106 x 7,5
Області застосування
  • Стійкі до дряпання поверхні
  • Вікна та скляні поверхні
  • Робочі поверхні на кухні
  • Душова кабіна / ванна