Серветки абразивні для KV 4
Легко, швидко та ефективно: абразивна серветка, що легко встановлюється на акумуляторному вібраційному очищувачі KV 4 за допомогою липучки, дозволяє видаляти стійкі забруднення з поверхонь, стійких до механічних впливів.
Абразивна серветка для апарату KV 4 завдяки використанню високоякісних абразивних волокон чудово підходить для видалення стійкого бруду з поверхонь, стійких до появи подряпин – наприклад, з варильних панелей, грат для гриля, духовок, шибок та керамічної плитки. Серветка легко прикріплюється до акумуляторного вібраційного очищувача KV 4 липучкою. Вона має високу зносостійкість, допускає промивання і, як наслідок, неодноразове використання.
Особливості та переваги
Кріплення липучкою
- Простота встановлення та зняття.
Можна мити
- Можливість прання при температурі 60 °C та багаторазового застосування.
Абразивні волокна
- Швидке відділення забруднень.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,029
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,087
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|261 x 106 x 7,5
Області застосування
- Стійкі до дряпання поверхні
- Вікна та скляні поверхні
- Робочі поверхні на кухні
- Душова кабіна / ванна