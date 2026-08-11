Дві серветки з високоякісного мікроволокна, що входять до комплекту, дають змогу відокремлювати та збирати стійкі забруднення у ванній і на кухні. Вони легко справляються навіть із сильними забрудненнями на варильній панелі. Зручна система кріплення застібкою-липучкою надійно фіксує серветку на ручній насадці, а також дає змогу швидко замінювати серветку без контакту з брудом.