Серветки для гнучкої ручної насадки

Серветки для гнучкої ручної насадки виготовлені з високоякісного мікроволокна - для ефективного відокремлення та збору бруду. Зручна заміна серветок без контакту з брудом завдяки системі кріплення застібкою-липучкою.

Дві серветки з високоякісного мікроволокна, що входять до комплекту, дають змогу відокремлювати та збирати стійкі забруднення у ванній і на кухні. Вони легко справляються навіть із сильними забрудненнями на варильній панелі. Зручна система кріплення застібкою-липучкою надійно фіксує серветку на ручній насадці, а також дає змогу швидко замінювати серветку без контакту з брудом.

Особливості та переваги
Серветки для гнучкої ручної насадки: Високоякісна серветка з мікроволокна
Високоякісна серветка з мікроволокна
Серветка чудово вбирає бруд і забезпечує високу якість очищення завдяки особливій петельчатій структурі. Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Серветки для гнучкої ручної насадки: Зручна система застібка-липучка
Зручна система застібка-липучка
Щоб прикріпити серветку до ручної насадки, її потрібно всього лише притиснути. Під час роботи серветка не зісковзує.
Серветки для гнучкої ручної насадки: Язичок на серветці
Язичок на серветці
Відсутність контакту з брудом під час заміни серветки: утримуючи серветку за язичок, потрібно зняти ручну насадку рухом вгору.
Специфікації

Технічні характеристики

Вага (кг) 0,011
Вага (з упаковкою) (кг) 0,062
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 170 x 65 x 10
Області застосування
  • Умивальники
  • Кахель
  • Вікна та скляні поверхні
  • Душова кабіна / ванна
  • Робочі поверхні на кухні
  • Варильні панелі
  • Духовка
  • Витяжки