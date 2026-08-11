Серветки для гнучкої ручної насадки
Серветки для гнучкої ручної насадки виготовлені з високоякісного мікроволокна - для ефективного відокремлення та збору бруду. Зручна заміна серветок без контакту з брудом завдяки системі кріплення застібкою-липучкою.
Дві серветки з високоякісного мікроволокна, що входять до комплекту, дають змогу відокремлювати та збирати стійкі забруднення у ванній і на кухні. Вони легко справляються навіть із сильними забрудненнями на варильній панелі. Зручна система кріплення застібкою-липучкою надійно фіксує серветку на ручній насадці, а також дає змогу швидко замінювати серветку без контакту з брудом.
Особливості та переваги
Високоякісна серветка з мікроволокнаСерветка чудово вбирає бруд і забезпечує високу якість очищення завдяки особливій петельчатій структурі. Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Зручна система застібка-липучкаЩоб прикріпити серветку до ручної насадки, її потрібно всього лише притиснути. Під час роботи серветка не зісковзує.
Язичок на серветціВідсутність контакту з брудом під час заміни серветки: утримуючи серветку за язичок, потрібно зняти ручну насадку рухом вгору.
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,011
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,062
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|170 x 65 x 10
Сумісна техніка
Області застосування
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Душова кабіна / ванна
- Робочі поверхні на кухні
- Варильні панелі
- Духовка
- Витяжки