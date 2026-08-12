Серветки для KV 4

М'яка серветка для апарату KV 4 забезпечує особливо дбайливе очищення і чудово підходить для видалення незначних забруднень із чутливих поверхонь. За допомогою липучки вона легко закріплюється на акумуляторному вібраційному очиснику KV 4.

Гарантує оптимальний результат прибирання: м'яка серветка для акумуляторного вібраційного очищувача KV 4 забезпечує виключно дбайливе очищення та не залишає на поверхні ворсинок. Вона легко прикріплюється до апарату липучкою і оптимально підходить для очищення поверхонь, на яких можуть з'являтися подряпини, наприклад, фасадів кухонних меблів, дерев'яних поверхонь або телевізійних екранів.

Особливості та переваги
Кріплення липучкою
  • Простота встановлення та зняття.
Можна мити
  • Можливість прання при температурі 60 °C та багаторазового застосування.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 2
Колір білий
Вага (кг) 0,023
Вага (з упаковкою) (кг) 0,082
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 261 x 106 x 6
Області застосування
  • Делікатні поверхні