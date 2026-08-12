Гарантує оптимальний результат прибирання: м'яка серветка для акумуляторного вібраційного очищувача KV 4 забезпечує виключно дбайливе очищення та не залишає на поверхні ворсинок. Вона легко прикріплюється до апарату липучкою і оптимально підходить для очищення поверхонь, на яких можуть з'являтися подряпини, наприклад, фасадів кухонних меблів, дерев'яних поверхонь або телевізійних екранів.