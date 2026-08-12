Серветки для KV 4
М'яка серветка для апарату KV 4 забезпечує особливо дбайливе очищення і чудово підходить для видалення незначних забруднень із чутливих поверхонь. За допомогою липучки вона легко закріплюється на акумуляторному вібраційному очиснику KV 4.
Гарантує оптимальний результат прибирання: м'яка серветка для акумуляторного вібраційного очищувача KV 4 забезпечує виключно дбайливе очищення та не залишає на поверхні ворсинок. Вона легко прикріплюється до апарату липучкою і оптимально підходить для очищення поверхонь, на яких можуть з'являтися подряпини, наприклад, фасадів кухонних меблів, дерев'яних поверхонь або телевізійних екранів.
Особливості та переваги
Кріплення липучкою
- Простота встановлення та зняття.
Можна мити
- Можливість прання при температурі 60 °C та багаторазового застосування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,023
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,082
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|261 x 106 x 6
Області застосування
- Делікатні поверхні