Серветки для плитки для KV 4
Завдяки волокнам, що ефективно відокремлюють та вбирають бруд, серветка для плитки оптимально підходить для очищення керамічних плиток та швів між ними. За допомогою липучки вона легко закріплюється на акумуляторному вібраційному очиснику KV 4.
Серветка для плитки, призначена для використання з акумуляторним вібрападом KV 4, легко прикріплюється до нього липучкою. Ефективна комбінація волокон, що відокремлюють бруд від поверхні та поглинають її, гарантує оптимальний результат чищення. Абразивні волокна, що виступають, добре прилягають до плиток і швів, швидко і ретельно видаляють стійкі забруднення, наприклад сліди мила.
Особливості та переваги
Кріплення липучкою
Можна мити
- Можливість прання при температурі 60 °C та багаторазового застосування.
Абразивні волокна, що виступають
- Чудове очищення стиків та швів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,032
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,094
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|261 x 106 x 11,5
Області застосування
- Керамічна плитка