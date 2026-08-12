Серветка для плитки, призначена для використання з акумуляторним вібрападом KV 4, легко прикріплюється до нього липучкою. Ефективна комбінація волокон, що відокремлюють бруд від поверхні та поглинають її, гарантує оптимальний результат чищення. Абразивні волокна, що виступають, добре прилягають до плиток і швів, швидко і ретельно видаляють стійкі забруднення, наприклад сліди мила.