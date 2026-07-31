Шарнірний тримач сопла

Рішення для очищення важкодоступних місць: шарнірний тримач сопла, який плавно відхиляється в секторі 120°. Легко встановлюється безпосередньо на струменевій трубці.

Завдяки безлічі варіантів регулювання кута нахилу до 120° за допомогою шарніра ви можете легко почистити навіть важкодоступні місця. Цей аксесуар дозволяє швидко і ефективно помити автомобілі, великогабаритні транспортні засоби, шасі, фасади будівель, дахи і т.д. Шарнір легко і зручно з'єднується з струменевою трубкою EASY!Lock апарату високого тиску.

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. робочий тиск (бар) 300
Температура (°C) макс. 155
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,5
Сумісна техніка
Запчастини для Шарнірний тримач сопла

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