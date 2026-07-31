Під час очищення автомобілів, великогабаритних транспортних засобів, шасі, фасадів будівель, дахів тощо. Деякі місця залишаються недоступними. Поворотний шарнір вирішує цю проблему. Завдяки безлічі варіантів регулювання кута нахилу до 120° за допомогою шарніра ви можете легко почистити навіть важкодоступні місця. Просто з'єднайте шарнір з струменевою трубкою апарату високого тиску або з телескопічною струменевого трубкою.