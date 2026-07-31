Шарнірний тримач сопла
Рішення для очищення важкодоступних місць: шарнірний тримач сопла, який плавно відхиляється в секторі 120°. Легко встановлюється безпосередньо на струменевій трубці.
Під час очищення автомобілів, великогабаритних транспортних засобів, шасі, фасадів будівель, дахів тощо. Деякі місця залишаються недоступними. Поворотний шарнір вирішує цю проблему. Завдяки безлічі варіантів регулювання кута нахилу до 120° за допомогою шарніра ви можете легко почистити навіть важкодоступні місця. Просто з'єднайте шарнір з струменевою трубкою апарату високого тиску або з телескопічною струменевого трубкою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. робочий тиск (бар)
|300
|Температура (°C)
|макс. 155
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,379
Сумісна техніка
Запчастини для Шарнірний тримач сопла
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.