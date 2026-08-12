Щетина на заміну
Щетина з нейлону для швидкої заміни зношених щетинок на пристрої для видалення бур'янів WRE 4 Battery.
Замінити щетину на апараті WRE 4 Battery можливо за пару хвилин без використання додаткового спорядження. Нейлонові щетинки не пошкоджують делікатні поверхні, проте ефективно видаляють порослі моху та бур'яни.
Особливості та переваги
Bristles made of nylon
- Gentle on surfaces, efficient at removing weeds.
Заміна щітки без застосування інструментів
- For easily changing the worn bristle rink.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|антрацит
|Вага (кг)
|0,061
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,108
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|311 x 75 x 18
Області застосування
- Мох
- Бур'яни