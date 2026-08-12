Щетина на заміну

Щетина з нейлону для швидкої заміни зношених щетинок на пристрої для видалення бур'янів WRE 4 Battery.

Замінити щетину на апараті WRE 4 Battery можливо за пару хвилин без використання додаткового спорядження. Нейлонові щетинки не пошкоджують делікатні поверхні, проте ефективно видаляють порослі моху та бур'яни.

Особливості та переваги
Bristles made of nylon
  • Gentle on surfaces, efficient at removing weeds.
Заміна щітки без застосування інструментів
  • For easily changing the worn bristle rink.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір антрацит
Вага (кг) 0,061
Вага (з упаковкою) (кг) 0,108
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 311 x 75 x 18
Сумісна техніка
Області застосування
  • Мох
  • Бур'яни