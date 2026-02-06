Щілинна миюча насадка для SE
Практична щілинна мийна насадка призначена для чищення миючим пилососом таких важкодоступних місць, як вузькі проміжки між частинами м'яких меблів або елементами оздоблення салону автомобіля.
Компактна щілинна миюча насадка, сумісна з усіма миючими пилососами Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6, є незамінною для чищення вузьких проміжків та важкодоступних місць методом екстракції. Вона значно полегшує та прискорює очищення м'яких меблів і прибирання салону автомобіля. Засіб для чищення під тиском проникає глибоко у ворс, а насадка миттєво збирає його разом із забрудненнями, забезпечуючи ретельне очищення та усунення неприємних запахів.
Особливості та переваги
Підходить до всіх мийних пилососів Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6
Функція екстракціїГнучкі можливості застосування, зокрема для прибирання у вузьких або важкодоступних місцях.
Випробувана технологія екстракції від KärcherДля оптимальних результатів прибирання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,079
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,122
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|241 x 44 x 65
Області застосування
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)