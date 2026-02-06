Компактна щілинна миюча насадка, сумісна з усіма миючими пилососами Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6, є незамінною для чищення вузьких проміжків та важкодоступних місць методом екстракції. Вона значно полегшує та прискорює очищення м'яких меблів і прибирання салону автомобіля. Засіб для чищення під тиском проникає глибоко у ворс, а насадка миттєво збирає його разом із забрудненнями, забезпечуючи ретельне очищення та усунення неприємних запахів.