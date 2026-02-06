Щілинна миюча насадка для SE

Практична щілинна мийна насадка призначена для чищення миючим пилососом таких важкодоступних місць, як вузькі проміжки між частинами м'яких меблів або елементами оздоблення салону автомобіля.

Компактна щілинна миюча насадка, сумісна з усіма миючими пилососами Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6, є незамінною для чищення вузьких проміжків та важкодоступних місць методом екстракції. Вона значно полегшує та прискорює очищення м'яких меблів і прибирання салону автомобіля. Засіб для чищення під тиском проникає глибоко у ворс, а насадка миттєво збирає його разом із забрудненнями, забезпечуючи ретельне очищення та усунення неприємних запахів.

Особливості та переваги
Щілинна миюча насадка для SE: Підходить до всіх мийних пилососів Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6
Підходить до всіх мийних пилососів Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6
Щілинна миюча насадка для SE: Функція екстракції
Функція екстракції
Гнучкі можливості застосування, зокрема для прибирання у вузьких або важкодоступних місцях.
Щілинна миюча насадка для SE: Випробувана технологія екстракції від Kärcher
Випробувана технологія екстракції від Kärcher
Для оптимальних результатів прибирання.
Специфікації

Технічні характеристики

Стандартна номінальна ширина (мм) 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,079
Вага (з упаковкою) (кг) 0,122
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 241 x 44 x 65
Області застосування
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
