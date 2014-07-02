Щілинна насадка DN40
Пластикова щілинна насадка (DN 40) для видалення пилу в щілинах і кутах. Довжина: 290 мм.
Пластикова щілинна насадка (DN 40) для видалення пилу в щілинах і кутах. Довжина: 290 мм.
Специфікації
Технічні характеристики
|Стандартна номінальна ширина ( )
|40
|Кількість (шт.)
|1
|Довжина (мм)
|290
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,071
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,071
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 45 x 45
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Сумісна техніка
- Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0
- Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0
- Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, електропровідний, з клямкою 1.0 та байонетним роз'ємом 1.0