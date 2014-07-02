Щілинна насадка DN40

Пластикова щілинна насадка (DN 40) для видалення пилу в щілинах і кутах. Довжина: 290 мм.

Пластикова щілинна насадка (DN 40) для видалення пилу в щілинах і кутах. Довжина: 290 мм.

Специфікації

Технічні характеристики

Стандартна номінальна ширина ( ) 40
Кількість (шт.) 1
Довжина (мм) 290
Колір чорний
Вага (кг) 0,071
Вага (з упаковкою) (кг) 0,071
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 300 x 45 x 45

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