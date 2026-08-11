Щітка для чищення шерсті
Щітка для чищення шерсті улюбленців ретельно прибирає навіть засохлий бруд.
Дана щітка призначена для хутра тварини аби легко прибрати навіть засохлий бруд. Виготовлена з м'якої гуми, щітка наче ковзає за формою тіла тварини, а сталеві зубці з потовщенням на кінцях не викликають дискомфорту. Щітка зручно тримається на руці завдяки стрічці.
Особливості та переваги
Щітка
- Removes stubborn dirt from the animal's fur.
Зубці з нержавіючої сталі із виступами
- Зручно для тварини.
Ремінець, що регулюється
- Може бути відрегульований для різних операторів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,088
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,106
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|131 x 83 x 50
Області застосування
- Домашні тварини / собаки