Щітка для чищення шерсті

Щітка для чищення шерсті улюбленців ретельно прибирає навіть засохлий бруд.

Дана щітка призначена для хутра тварини аби легко прибрати навіть засохлий бруд. Виготовлена з м'якої гуми, щітка наче ковзає за формою тіла тварини, а сталеві зубці з потовщенням на кінцях не викликають дискомфорту. Щітка зручно тримається на руці завдяки стрічці.

Особливості та переваги
Щітка
  • Removes stubborn dirt from the animal's fur.
Зубці з нержавіючої сталі із виступами
  • Зручно для тварини.
Ремінець, що регулюється
  • Може бути відрегульований для різних операторів.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,088
Вага (з упаковкою) (кг) 0,106
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 131 x 83 x 50
Сумісна техніка
Області застосування
  • Домашні тварини / собаки