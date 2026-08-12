Щітка для домашніх тварин
Щітка призначена для дбайливого чищення та догляду за домашніми тваринами, в основному собаками. Легко приєднується до мийки низького тиску OC 3, забезпечуючи ефективне очищення.
Жодних брудних лап - щітка для домашніх тварин, якою можуть бути дооснащені будь-які портативні мийки серії OC 3, швидко, дбайливо і ретельно очищає їх. Вона ідеально підходить для очищення собачих лап у погану погоду перед поверненням з прогулянки додому або поїздкою в автомобілі. Еластична силіконова щетина щітки ефективно очищає шерсть від бруду і викликає у тварин приємні відчуття. Щітка приєднується безпосередньо до пістолета портативної мийки OC 3 і зволожується водою при натисканні на його важіль. Комбінація м'якого душового струменя низького тиску (аналогічного струменю води з душової лійки) з механічною дією щетини забезпечує чудовий очисний ефект і водночас чинить масажувальний вплив, який подобається багатьом тваринам. Забруднення, що відокремлюються, одразу ж змиваються, причому дуже економна витрата води сприяє заощадженню заряду акумулятора і подовженню часу роботи апарату.
Особливості та переваги
Еластична щетинаДбайливо і ретельно видаляє забруднення і забезпечує приємний масажуючий ефект.
М'який душовий струміньДля дбайливого чищення та догляду за домашніми тваринами, особливо собаками. Комбінований очищувальний ефект: забруднення відокремлюються і відразу змиваються водою.
Приєднується до пістолетаПростота установки і управління однією рукою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,068
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,186
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|68 x 90 x 85
Області застосування
- Домашні тварини / собаки