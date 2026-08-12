Щітка для домашніх тварин

Щітка призначена для дбайливого чищення та догляду за домашніми тваринами, в основному собаками. Легко приєднується до мийки низького тиску OC 3, забезпечуючи ефективне очищення.

Жодних брудних лап - щітка для домашніх тварин, якою можуть бути дооснащені будь-які портативні мийки серії OC 3, швидко, дбайливо і ретельно очищає їх. Вона ідеально підходить для очищення собачих лап у погану погоду перед поверненням з прогулянки додому або поїздкою в автомобілі. Еластична силіконова щетина щітки ефективно очищає шерсть від бруду і викликає у тварин приємні відчуття. Щітка приєднується безпосередньо до пістолета портативної мийки OC 3 і зволожується водою при натисканні на його важіль. Комбінація м'якого душового струменя низького тиску (аналогічного струменю води з душової лійки) з механічною дією щетини забезпечує чудовий очисний ефект і водночас чинить масажувальний вплив, який подобається багатьом тваринам. Забруднення, що відокремлюються, одразу ж змиваються, причому дуже економна витрата води сприяє заощадженню заряду акумулятора і подовженню часу роботи апарату.

Особливості та переваги
Щітка для домашніх тварин: Еластична щетина
Еластична щетина
Дбайливо і ретельно видаляє забруднення і забезпечує приємний масажуючий ефект.
Щітка для домашніх тварин: М'який душовий струмінь
М'який душовий струмінь
Для дбайливого чищення та догляду за домашніми тваринами, особливо собаками. Комбінований очищувальний ефект: забруднення відокремлюються і відразу змиваються водою.
Щітка для домашніх тварин: Приєднується до пістолета
Приєднується до пістолета
Простота установки і управління однією рукою.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,068
Вага (з упаковкою) (кг) 0,186
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 68 x 90 x 85
Сумісна техніка
Області застосування
  • Домашні тварини / собаки