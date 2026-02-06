Щітка для миття Basic Line

Універсальна щітка з ергономічною ручкою та м'якою щетиною для ретельного та дбайливого очищення будь-яких поверхонь.

Ця універсальна щітка для миття ідеально підходить для очищення будь-яких поверхонь. Класичне застосування: садові меблі, скляні поверхні, автомобілі, мотоцикли, велосипеди, ролети, жалюзі, зимовий сад, автопричепи або садові іграшки. Щітка для миття має м'яку щетину з відмінною очисною дією. Коротше кажучи: ідеальне рішення для прибирання в будинку і саду. Підходить для всіх апаратів високого тиску Kärcher від K 2 до K 7.

Особливості та переваги
Застосування миючого засобу
  • Потужне і ефективне очищення
М'яка щетина, що не пошкоджує поверхню
  • М'яке очищення делікатних поверхонь
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,186
Вага (з упаковкою) (кг) 0,206
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 333 x 82 x 184
Області застосування
  • Мийка автомобілів
  • Зимові сади
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Жалюзі/ролети
  • Будинки на колесах
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Садові іграшки
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.