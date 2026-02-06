Щітка для миття Basic Line
Універсальна щітка з ергономічною ручкою та м'якою щетиною для ретельного та дбайливого очищення будь-яких поверхонь.
Ця універсальна щітка для миття ідеально підходить для очищення будь-яких поверхонь. Класичне застосування: садові меблі, скляні поверхні, автомобілі, мотоцикли, велосипеди, ролети, жалюзі, зимовий сад, автопричепи або садові іграшки. Щітка для миття має м'яку щетину з відмінною очисною дією. Коротше кажучи: ідеальне рішення для прибирання в будинку і саду. Підходить для всіх апаратів високого тиску Kärcher від K 2 до K 7.
Особливості та переваги
Застосування миючого засобу
- Потужне і ефективне очищення
М'яка щетина, що не пошкоджує поверхню
- М'яке очищення делікатних поверхонь
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,186
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,206
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|333 x 82 x 184
Сумісна техніка
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Зимові сади
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Жалюзі/ролети
- Будинки на колесах
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Садові іграшки