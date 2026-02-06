Ця універсальна щітка для миття ідеально підходить для очищення будь-яких поверхонь. Класичне застосування: садові меблі, скляні поверхні, автомобілі, мотоцикли, велосипеди, ролети, жалюзі, зимовий сад, автопричепи або садові іграшки. Щітка для миття має м'яку щетину з відмінною очисною дією. Коротше кажучи: ідеальне рішення для прибирання в будинку і саду. Підходить для всіх апаратів високого тиску Kärcher від K 2 до K 7.