Щітка для точкового чищення
Маленька, але високоефективна щітка для точкового чищення, призначена для оснащення портативної мийки, забезпечує цілеспрямоване очищення важкодоступних місць. Її можна приєднати безпосередньо до пістолета апарата.
Щітка для точкового чищення поєднує ефективність віялового водяного струменя з механічним впливом щетини, завдяки чому забезпечується ретельне очищення важкодоступних місць, наприклад деталей велосипедів. Вона відокремлює забруднення і відразу ж змиває їх. Подача води здійснюється тільки при натиснутому важелі пістолета, що забезпечує її економне використання, а також сприяє заощадженню заряду акумулятора. Щітка встановлюється безпосередньо на пістолеті. Щіткова головка може бути за необхідності замінена. Щітка для локального чищення сумісна з усіма портативними мийками серії OC 3.
Особливості та переваги
Дуже компактна і при цьому ефективна щітка для локального чищенняРетельне видалення бруду, в т. ч. у важкодоступних місцях.
Знімна щіткова головкаЛегке переоснащення для гігієнічного прибирання.
Приєднується до пістолетаКерування однією рукою для більш зручної роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,048
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,113
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 35 x 48
Області застосування
- Велосипеди
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
Запчастини для Щітка для точкового чищення
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