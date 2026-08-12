Щітка для точкового чищення поєднує ефективність віялового водяного струменя з механічним впливом щетини, завдяки чому забезпечується ретельне очищення важкодоступних місць, наприклад деталей велосипедів. Вона відокремлює забруднення і відразу ж змиває їх. Подача води здійснюється тільки при натиснутому важелі пістолета, що забезпечує її економне використання, а також сприяє заощадженню заряду акумулятора. Щітка встановлюється безпосередньо на пістолеті. Щіткова головка може бути за необхідності замінена. Щітка для локального чищення сумісна з усіма портативними мийками серії OC 3.