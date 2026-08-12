Spot Brush – ідеальне рішення для ретельного глибокого очищення та швидкого видалення плям з текстильних поверхонь. Її можна використовувати з миючими пилососами SE 2 Spot і SE 3-18 Compact. Перевірена технологія екстракції Kärcher з автоматичним всмоктуванням води під час чищення забезпечує чисте і без утворення крапель видалення плям з текстилю з низьким рівнем залишкової вологості. Крім того, щітка Spot Brush має функцію промивання, що запобігає забрудненню щітки в процесі очищення.