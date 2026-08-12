Щітка Spot Brush

Швидке та ефективне видалення плям: щітка Spot Brush – ідеальний аксесуар для миючих пилососів, який дозволяє ретельно та цілеспрямовано видаляти стійкі плями з оббивки та текстилю.

Spot Brush – ідеальне рішення для ретельного глибокого очищення та швидкого видалення плям з текстильних поверхонь. Її можна використовувати з миючими пилососами SE 2 Spot і SE 3-18 Compact. Перевірена технологія екстракції Kärcher з автоматичним всмоктуванням води під час чищення забезпечує чисте і без утворення крапель видалення плям з текстилю з низьким рівнем залишкової вологості. Крім того, щітка Spot Brush має функцію промивання, що запобігає забрудненню щітки в процесі очищення.

Особливості та переваги
Щітка Spot Brush: Інноваційна технологія Kärcher для оптимальних результатів очищення
Інноваційна технологія Kärcher для оптимальних результатів очищення
Цілеспрямоване та ефективне видалення важкозмивних або засохлих плям. Низька залишкова вологість для швидкого висихання текстильних поверхонь. Видалення надлишків води шляхом автоматичного всмоктування в процесі очищення.
Щітка Spot Brush: Просте та зручне використання
Просте та зручне використання
Функція промивання, що запобігає забрудненню аксесуарів у процесі очищення. Руки залишаються чистими, а аксесуари можуть бути прибрані відразу після використання. Інтуїтивно зрозуміле управління.
Щітка Spot Brush: М'яка щетина
М'яка щетина
Дбайливе і ретельне видалення плям з текстильних поверхонь.
Підходить для миючих пилососів SE 2 Spot і SE 3-18 Compact
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір чорний
Вага (з упаковкою) (кг) 0,085
Сумісна техніка
Області застосування
  • Килими
  • Оббивка
  • М'які меблі
  • Автомобільні сидіння