Щітка Spot Brush
Швидке та ефективне видалення плям: щітка Spot Brush – ідеальний аксесуар для миючих пилососів, який дозволяє ретельно та цілеспрямовано видаляти стійкі плями з оббивки та текстилю.
Spot Brush – ідеальне рішення для ретельного глибокого очищення та швидкого видалення плям з текстильних поверхонь. Її можна використовувати з миючими пилососами SE 2 Spot і SE 3-18 Compact. Перевірена технологія екстракції Kärcher з автоматичним всмоктуванням води під час чищення забезпечує чисте і без утворення крапель видалення плям з текстилю з низьким рівнем залишкової вологості. Крім того, щітка Spot Brush має функцію промивання, що запобігає забрудненню щітки в процесі очищення.
Особливості та переваги
Інноваційна технологія Kärcher для оптимальних результатів очищенняЦілеспрямоване та ефективне видалення важкозмивних або засохлих плям. Низька залишкова вологість для швидкого висихання текстильних поверхонь. Видалення надлишків води шляхом автоматичного всмоктування в процесі очищення.
Просте та зручне використанняФункція промивання, що запобігає забрудненню аксесуарів у процесі очищення. Руки залишаються чистими, а аксесуари можуть бути прибрані відразу після використання. Інтуїтивно зрозуміле управління.
М'яка щетинаДбайливе і ретельне видалення плям з текстильних поверхонь.
Підходить для миючих пилососів SE 2 Spot і SE 3-18 Compact
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|чорний
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,085
Області застосування
- Килими
- Оббивка
- М'які меблі
- Автомобільні сидіння