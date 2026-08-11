Щіткова насадка для меблів для VC 5
Насадка-пензлик з дуже м'якою щетиною для дбайливого видалення пилу з меблів, світильників і інших чутливих предметів, а також з електронних приладів.
Пил з меблів, ламп або електронних пристроїв може залишити непривабливі сліди або навіть подряпини при використанні невідповідних методів очищення. Для очищення рекомендуємо використовувати щіткову насадку з м'якою щетиною, яка не зможе пошкодити поверхню. Щітка для м'яких меблів може бути придбана як додатковий аксесуар для нашого пилососа VC 5 і легко встановлюється на апарат.
Особливості та переваги
Аксесуар до пилососа VC 5
Легко надівається на апарат
М'яка щетина для дбайливого очищення
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,043
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,081
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|117 x 41 x 71
Області застосування
- Меблі
- Делікатні поверхні