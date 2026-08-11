Пил з меблів, ламп або електронних пристроїв може залишити непривабливі сліди або навіть подряпини при використанні невідповідних методів очищення. Для очищення рекомендуємо використовувати щіткову насадку з м'якою щетиною, яка не зможе пошкодити поверхню. Щітка для м'яких меблів може бути придбана як додатковий аксесуар для нашого пилососа VC 5 і легко встановлюється на апарат.