Щіткова смужка для щітки XXL
Комплект високоякісних щіткових смужок на випадок зносу щетини щітки XXL для очищення швів. Просте зняття використаної щіткової смужки та легка заміна на нову.
Якщо зносостійка щетина щітки XXL для очищення швів все ж стала непридатною, її необхідно замінити для збереження ідеальної якості очищення. Всю щіткову смужку можна легко витягнути і замінити на нову. Це сприяє збереженню не тільки ваших коштів, а й навколишнього середовища.
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,014
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,068
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|156 x 18 x 25
Сумісна техніка
Області застосування
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)