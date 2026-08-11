Якщо зносостійка щетина щітки XXL для очищення швів все ж стала непридатною, її необхідно замінити для збереження ідеальної якості очищення. Всю щіткову смужку можна легко витягнути і замінити на нову. Це сприяє збереженню не тільки ваших коштів, а й навколишнього середовища.