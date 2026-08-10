Шланг для чищення труб НД 6,30 м

Особливо гнучкий шланг високого тиску для чищення внутрішньої поверхні труб (приєднання різьби для насадки R 1/8.

Особливо гнучкий шланг високого тиску для чищення внутрішньої поверхні труб (приєднання різьби для насадки R 1/8.

Особливості та переваги
Шланг високого тиску із ПВХ підвищеної еластичності
  • Мала вага та зручність у користуванні.
  • Стійкість до тиску до 120 бар.
З'єднання 1/8"
  • Сумісність із соплами для промивання труб.
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 140
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Довжина (м) 30
Вага (з упаковкою) (кг) 2,296
Запчастини для Шланг для чищення труб НД 6,30 м

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