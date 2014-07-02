Шланг для чищення труб НД 6,30 м
Особливо гнучкий шланг високого тиску для чищення внутрішньої поверхні труб (різьба для сопла R 1/8.
Особливо гнучкий шланг високого тиску для чищення внутрішньої поверхні труб (приєднання різьби для насадки R 1/8.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|140
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Довжина (м)
|30
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,38
Сумісна техніка
Запчастини для Шланг для чищення труб НД 6,30 м
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