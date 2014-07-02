Шланг для чищення труб НД 6,30 м

Особливо гнучкий шланг високого тиску для чищення внутрішньої поверхні труб (різьба для сопла R 1/8.

Особливо гнучкий шланг високого тиску для чищення внутрішньої поверхні труб (приєднання різьби для насадки R 1/8.

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 140
З'єднувальна різьба M22 x 1,5
Довжина (м) 30
Вага (з упаковкою) (кг) 2,38
Запчастини для Шланг для чищення труб НД 6,30 м

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