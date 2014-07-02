Шланг високого тиску, 10 м, DN 6, 250 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-роз'єм для барабана
З запатентованим поворотним з'єднанням з пістолетом (AVS) і ручним різьбовим роз'ємом, M 22 x 1,5, із захистом від перегину.
З поворотним з'єднанням з пістолетом і ручним різьбовим роз'ємом. M 22 x 1,5, із захистом від перегину, макс. 155 ° C.
Специфікації
Технічні характеристики
|ID ( )
|DN 6
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. тиск (бар)
|250
|Довжина (м)
|10
|З'єднувальна різьба
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-роз'єм для барабана
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,68