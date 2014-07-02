Шланг високого тиску, 10 м, DN 6, 250 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-роз'єм для барабана

З запатентованим поворотним з'єднанням з пістолетом (AVS) і ручним різьбовим роз'ємом, M 22 x 1,5, із захистом від перегину.

З поворотним з'єднанням з пістолетом і ручним різьбовим роз'ємом. M 22 x 1,5, із захистом від перегину, макс. 155 ° C.

Специфікації

Технічні характеристики

ID ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 250
Довжина (м) 10
З'єднувальна різьба 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-роз'єм для барабана
Вага (з упаковкою) (кг) 1,68