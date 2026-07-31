Шланг високого тиску, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock
Шланг високого тиску з роз'ємами EASY! Lock з обох сторін. Довжина шланга 10 м, НД 6, підходить для тиску 250 бар.
Шланг високого тиску з роз'ємами EASY! Lock з обох сторін. Довжина шланга 10 м, НД 6, підходить для тиску 250 бар. Для замовлення (до 2015 р.)* арт. 6.391-238.0. * При замовленні шлангів із зазначеними технічними характеристиками для експлуатації з апаратами до 2015 р випуску необхідно уточнювати тип з'єднувальних елементів (різьба M22 × 1,5 / AVS).
Специфікації
Технічні характеристики
|ID ( )
|DN 6
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. тиск (бар)
|250
|Довжина (м)
|10
|З'єднувальна різьба
|2 x EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,91