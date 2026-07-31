Шланг високого тиску, 10 м, DN 6, натискні ніпелі з обох боків, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-роз'єм для барабана

Шланг високого тиску (НД 6) завдовжки 15 м, розрахований на робочий тиск до 250 бар. З системою ANTI!Twist, для приєднання до барабана з AVS-роз'ємом. Другий кінець шланга має роз'єм EASY!Lock.

Специфікації

Технічні характеристики

ID ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 250
Довжина (м) 15
З'єднувальна різьба 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-роз'єм для барабана
Вага (з упаковкою) (кг) 2,6
Шланг високого тиску, 10 м, DN 6, натискні ніпелі з обох боків, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-роз'єм для барабана