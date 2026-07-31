Шланг високого тиску, 10 м, DN 6, натискні ніпелі з обох боків, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-роз'єм для барабана
Шланг високого тиску (НД 6) завдовжки 15 м, розрахований на робочий тиск до 250 бар. З системою ANTI!Twist, для приєднання до барабана з AVS-роз'ємом. Другий кінець шланга має роз'єм EASY!Lock.
Специфікації
Технічні характеристики
|ID ( )
|DN 6
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. тиск (бар)
|250
|Довжина (м)
|15
|З'єднувальна різьба
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-роз'єм для барабана
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,6