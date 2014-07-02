Шланг високого тиску, 10 м, DN 8, 315 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-роз'єм для барабана

Шланг високого тиску (М 22 х 1,5) із захистом від ізлому 10 м. З запатентованим обертовим AVS коннектором для пістолета і ручною муфтою.

Шланг високого тиску (М 22 х 1,5) із захистом від ізлому 10 м. З запатентованим обертовим AVS коннектором для пістолета і ручною муфтою. DN 8/155 ° C/315 бар.

Специфікації

Технічні характеристики

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 315
Довжина (м) 10
З'єднувальна різьба 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-роз'єм для барабана
Вага (з упаковкою) (кг) 2,326