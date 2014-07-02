Шланг високого тиску, 10 м, DN 8, 315 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-роз'єм для барабана
Шланг високого тиску (М 22 х 1,5) із захистом від ізлому 10 м. З запатентованим обертовим AVS коннектором для пістолета і ручною муфтою.
Шланг високого тиску (М 22 х 1,5) із захистом від ізлому 10 м. З запатентованим обертовим AVS коннектором для пістолета і ручною муфтою. DN 8/155 ° C/315 бар.
Специфікації
Технічні характеристики
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. тиск (бар)
|315
|Довжина (м)
|10
|З'єднувальна різьба
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-роз'єм для барабана
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,326