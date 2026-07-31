Шланг високого тиску, 2 × EASY! Lock, НД 6,␍␍250 бар, 10 м, ANTI! Twist, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock

Шланг високого тиску з роз'ємами EASY! Lock з обох сторін. Довжина шланга 10 м, НД 6, підходить для тиску 250 бар.

Шланг високого тиску з роз'ємами EASY! Lock з обох сторін. Довжина шланга 10 м, НД 6, підходить для тиску 250 бар. Для замовлення (до 2015 р.)* арт. 6.391-238.0. * При замовленні шлангів із зазначеними технічними характеристиками для експлуатації з апаратами до 2015 р випуску необхідно уточнювати тип з'єднувальних елементів (різьба M22 × 1,5 / AVS).

Специфікації

Технічні характеристики

ID ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 250
Довжина (м) 10
З'єднувальна різьба 2 x EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 1,945
Шланг високого тиску, 2 × EASY! Lock, НД 6,␍␍250 бар, 10 м, ANTI! Twist, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock