Шланг високого тиску для харчової промисловості, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-роз'єм для барабана
Допущений до використання в харчовій сфері, шланг високого тиску довжиною 15 м (DN 6) AVS для фіксації на барабані для шланга, роз'ємом EASY!Lock, та сірою оболонкою, що не залишає слідів.
Специфікації
Технічні характеристики
|ID ( )
|DN 6
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. тиск (бар)
|250
|Довжина (м)
|15
|З'єднувальна різьба
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-роз'єм для барабана
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,7