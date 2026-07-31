Шланг високого тиску для харчової промисловості, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-роз'єм для барабана

Допущений до використання в харчовій сфері, шланг високого тиску довжиною 15 м (DN 6) AVS для фіксації на барабані для шланга, роз'ємом EASY!Lock, та сірою оболонкою, що не залишає слідів.

Специфікації

Технічні характеристики

ID ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 250
Довжина (м) 15
З'єднувальна різьба 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-роз'єм для барабана
Вага (з упаковкою) (кг) 2,7