Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2

Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 10 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).

Особливості та переваги
Дуже гнучкий шланг високого тиску з гумовим зовнішнім покриттям і плетеною сталевою оплеткою
  • Зручність поводження під час промивання труб, можливість подолання вузьких місць.
  • Висока зносостійкість і тривалий термін служби.
  • Стійкість до тиску до 250 бар.
З'єднання 1/8"
  • Сумісність із соплами для промивання труб.
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 250
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Довжина (м) 10
Вага (з упаковкою) (кг) 1,924

Відео

Сумісна техніка
Запчастини для Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2

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