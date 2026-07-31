Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2

Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 30 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).

Особливості та переваги
Дуже гнучкий шланг високого тиску з гумовим зовнішнім покриттям і плетеною сталевою оплеткою
З'єднання 1/8"
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 250
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Довжина (м) 30
Вага (з упаковкою) (кг) 4,85
Сумісна техніка
Запчастини для Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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