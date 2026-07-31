Шланговий високого тиску TR для чищення труб DN6 14MP

Шланг високого тиску підвищеної еластичності для внутрішньої очистки труб (різьба для сопла R 1/8).

Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 140
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Довжина (м) 10
Вага (з упаковкою) (кг) 1,088
Запчастини для Шланговий високого тиску TR для чищення труб DN6 14MP

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