Шланговий високого тиску TR для чищення труб DN6 14MP
Шланг високого тиску підвищеної еластичності для внутрішньої очистки труб (різьба для сопла R 1/8).
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|140
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Довжина (м)
|10
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,088
Сумісна техніка
Запчастини для Шланговий високого тиску TR для чищення труб DN6 14MP
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