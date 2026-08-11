Швабра PS 20
Потужна швабра PS 20 - ідеальне доповнення до апаратів KHB і OC 6-18, що дає змогу очищати невеликі поверхні та сходи.
Потужна швабра PS 20 для апаратів середнього тиску KHB і OC 6-18 оснащена 2 вбудованими соплами і щетиною, що забезпечує одночасно захист від бризок. Можливість повороту на 90° дає змогу очищати з її допомогою важкодоступні місця.
Особливості та переваги
Два вбудованих сопла
- Більш ефективна очистка поверхонь в порівнянні з одиночним розпилювачем
Компактність конструкції
- Ідеально підходить для прибирання важкодоступних місць
Два подовжувача
- Залежно від застосування, PS 20 може використовуватися з подовжувачем або без нього
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,748
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,053
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|729 x 198 x 768
Області застосування
- Тераси
- Балкони
- Сходи
- Очищення доріжок
- Меблі для саду/тераси/балкона
Запчастини для Швабра PS 20
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