Швабра PS 20

Потужна швабра PS 20 - ідеальне доповнення до апаратів KHB і OC 6-18, що дає змогу очищати невеликі поверхні та сходи.

Потужна швабра PS 20 для апаратів середнього тиску KHB і OC 6-18 оснащена 2 вбудованими соплами і щетиною, що забезпечує одночасно захист від бризок. Можливість повороту на 90° дає змогу очищати з її допомогою важкодоступні місця.

Особливості та переваги
Два вбудованих сопла
  • Більш ефективна очистка поверхонь в порівнянні з одиночним розпилювачем
Компактність конструкції
  • Ідеально підходить для прибирання важкодоступних місць
Два подовжувача
  • Залежно від застосування, PS 20 може використовуватися з подовжувачем або без нього
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,748
Вага (з упаковкою) (кг) 1,053
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 729 x 198 x 768
Області застосування
  • Тераси
  • Балкони
  • Сходи
  • Очищення доріжок
  • Меблі для саду/тераси/балкона
Запчастини для Швабра PS 20

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.