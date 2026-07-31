Швидкодіюча муфта

Для швидкого встановлення різних струменевих трубок та інших аксесуарів. Оптимально поєднується з аксесуарами Kärcher, забезпечує стикування пістолета зі струменевими трубками. З внутрішньою різьбою EASY!Lock.

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,462
Сумісна техніка
Аксесуари
Запчастини для Швидкодіюча муфта

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.