Швидкодіюча муфта
Для швидкого встановлення різних струменевих трубок та інших аксесуарів. Оптимально поєднується з аксесуарами Kärcher, забезпечує стикування пістолета зі струменевими трубками. З внутрішньою різьбою M22 x 1,5.
Для швидкого встановлення різних струменевих трубок і іншого приладдя. Оптимально поєднується з приладдям Kärcher, забезпечує стикування пістолета зі струменевими трубками. З внутрішнєю різьбою M 22 x 1,5.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Вага (г)
|320
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,363
Сумісна техніка
Аксесуари
Запчастини для Швидкодіюча муфта
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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