Швидкомонтажна трубна муфта штепсельний ніп.

Ніпель із загартованої нержавіючої сталі для швидкодіючої муфти 2.115-000.

Ніпель із загартованої нержавіючої сталі для швидкороз'ємної муфти 2.115-000.0 З зовнішнім різьбленням M 22 x 1,5. Система швидкого з'єднання EASY! Lock

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,103
Сумісна техніка
Запчастини для Швидкомонтажна трубна муфта штепсельний ніп.

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.